Voltz deve iniciar ainda este ano produção de scooters elétricas

Criada há pouco mais de dois anos pelo administrador de empresas Renato Villar, de 32 anos, a Voltz distribui sua scooter elétrica e-V1 apenas via online. A motocicleta é montada em Recife (PE), onde está a sede da empresa, com componentes importados da China. O modelo custa R$ 9 mil à vista ou R$ 9,9 mil em 12 parcelas.

Com o aumento da demanda nos últimos meses, Villar abriu o primeiro showroom próprio em novembro e tinha contratos para inaugurar dez franquias neste mês e em abril, inclusive em São Paulo. O surto de coronavírus atrapalhou a agenda, mas o executivo acredita que será possível recuperar os projetos nos próximos meses. Ele também aguarda para o próximo mês a liberação da Suframa para uma linha de montagem em Manaus. “Aí passaremos a comprar mais peças no Brasil e o preço da scooter poderá cair. O plano é que esteja pronta no segundo semestre.”

Qual será a capacidade da fábrica?

Inicialmente serão 22 mil unidades ao ano com investimentos entre R$ 2 milhões e R$ 3 milhões.

Quantas e-V1 já foram vendidas?

Vendemos 552 unidades, mas os números mensais estão crescendo. Em fevereiro foram vendidas 175 e para este mês a previsão era de 250, mas agora não sabemos se será possível por causa dessa situação do coronavírus. A expectativa para o ano todo é de 8,4 mil unidades. Há muitos consumidores preocupados com a mobilidade urbana e muitas pessoas estão trocando o carro por scooters elétricas.

Qual a vantagem da scooter elétrica?

O modelo que oferecemos tem bateria portátil. Dá para carregar em casa em quatro horas e tem autonomia para rodar 60 km.

Como está a programação para as lojas físicas?

Na verdade são showrooms instalados em grandes e confortáveis contêineres onde o consumidor pode ver o produto, acessórios, fazer teste drive e também serviços de oficina. Temos seis unidades próprias no Nordeste, onde começamos o negócio. Tínhamos dez contratos de instalação para este mês, mas só uma parte será instalada. A outra ficou para abril, mas talvez tenhamos de rever o cronograma.

Há planos para mais unidades no País?

Temos uma lista com 223 interessados em abrir franquias no Brasil todo. Mesmo com os showrooms, a efetivação da compra continuará sendo 100% online. A entrega é feita por transportadora na casa do cliente.