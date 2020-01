Volume de serviços prestados cai 0,1% em novembro ante outubro, aponta IBGE

RIO - O volume de serviços prestados caiu 0,1% em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou na manhã desta terça-feira, 14, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mês anterior, o indicador teve uma alta de 0,8%. O resultado interrompe dois meses seguidos de alta.

A queda foi menos intensa que a mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que era negativa de 0,15%, e veio dentro do intervalo das previsões, de recuo de 1,00% a avanço de 0,20%.

Na comparação com novembro do ano anterior, houve alta de 1,8% em novembro de 2019, já descontado o efeito da inflação. Nessa comparação, as previsões iam de expansão de 1,00% a aumento de 3,70%, com mediana positiva de 1,90%. A taxa acumulada de janeiro a novembro e em 12 mese foi de 0,9%.

Três das cinco atividades de serviços registraram perdas de outubro para novembro: transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-0,7%), informação e comunicação (-0,4%) e serviços prestados às famílias (-1,5%). Por outro lado, houve avanços em serviços profissionais, administrativos e complementares (0,1%) e na atividade de outros serviços (1,7%). O agregado especial de atividades turísticas recuou 1,9%.

Para o gerente da Pesquisa Mensal de Serviços no IBGE, Rodrigo Lobo, o resultado de novembro não indica qualquer tipo de reversão da trajetória ascendente do setor, “é apenas acomodação”.

“As três atividades que mostraram recuos em novembro vinham de taxas positivas. Transportes acumularam alta de 3,9% entre setembro e outubro, agora tem uma pequena devolução em novembro. (O segmento de) Informação e comunicação tem essa pequena perda de 0,4%, contra um resultado positivo de 1,7% em outubro. Serviços prestados às famílias teve crescimento acumulado de 2,4% em setembro e outubro, e agora uma devolução parcial (-1,5%)”, enumerou Lobo.

No caso dos Transportes, o mau desempenho em novembro ante outubro foi puxado pelo transporte rodoviário de carga, em função da menor produção industrial no período, justificou Lobo. Em informação e comunicação, houve impactos dos subsetores de desenvolvimento e licenciamento de softwares e de exibição cinematográfica. Nos serviços prestados às famílias, as perdas ocorreram nos hotéis e serviços de buffet.