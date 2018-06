Volume de serviços prestados cai 0,2% em março, aponta IBGE

RIO - O volume de serviços prestados caiu 0,2% em março ante fevereiro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast , que estimavam desde uma queda de 1,0% a uma alta de 0,2%, com mediana negativa de 0,40%.

Para Lobo, desde o piso da série histórica, em março do ano passado, o setor de serviços vem encontrando dificuldade para se recuperar. "O setor de serviços ensaia recuperação, mas não consegue se sustentar", afirmou Lobo.

Na comparação com março do ano anterior, houve redução de 0,8% no volume de serviços prestados, já descontado o efeito da inflação. No fechamento do primeiro trimestre, o volume de serviços prestados encolheu 0,9% em relação aos três últimos meses de 2017. No quarto trimestre de 2017, o volume de serviços prestados havia subido 0,5% ante o terceiro trimestre. Segundo Rodrigo Lobo, gerente da PMS do IBGE, os serviços de transportes e de comunicação puxaram essa desaceleração na passagem de um trimestre para o outro.

Já a taxa acumulada pelo volume de serviços prestados no ano ficou negativa em 1,5%. As projeções colhidas pelo Projeções Broadcast para a comparação do primeiro trimestre com igual período de 2017, que equivale à variação acumulada no ano, apontavam para uma queda de 2,20% a 1,10%, com mediana de -1,65%. O volume de serviços prestados acumulado em 12 meses registrou perda de 2,0%.