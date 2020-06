Sob efeito da pandemia, setor de serviços registra queda recorde de 11,7% em abril ante março

O volume de serviços prestados caiu 11,7% em abril ante março, na série com ajuste sazonal, na maior queda já registrada na série histórica, iniciada em janeiro de 2011, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou, na manhã desta quarta-feira, 17, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As cinco atividades que compõem o índice tiveram recuos recordes. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio teve queda de 17,8% e serviços prestados às famílias caíram 44,1%, por exemplo. O resultado de abril foi mais forte que a mediana negativa de 10,60% das estimativas na pesquisa do Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de queda de 34,20% a 5,20%.

Na comparação com abril do ano anterior, houve redução de 17,2% em abril de 2020, já descontado o efeito da inflação, ficando mais forte do que a mediana de baixa de 16,0% das expectativas. Nessa comparação, as previsões iam de uma redução entre 28,30% e 11,13%. A taxa acumulada no ano foi de redução de 1,5%. Em 12 meses, os serviços acumulam queda de 0,6%. A receita bruta nominal do setor de serviços caiu 12,9% em abril ante março. Na comparação com abril de 2019, houve recuo de 16,9% na receita nominal.