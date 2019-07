Votação da reforma da Previdência concentra atenções do mercado na volta do feriado

Depois do feriado em São Paulo, o mercado local volta a operar focado na votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados, que deve começar na manhã desta quarta-feira, 10. Nos últimos dias, o Ibovespa, principal índice da B3, a Bolsa de São Paulo, bateu recordes seguidos com o otimismo em relação à reforma.

A Câmara encerrou a sessão de debates sobre o texto da reforma já de madrugada e uma nova sessão foi marcada para as 9 horas, mas o rito da Previdência deve ser retomado, de fato, às 10h30, horário em que o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), informou que vai abrir espaço para fala de três deputados a favor e três contra a reforma. Depois, começaria o processo de votação em primeiro turno, mas o início efetivo só deve ocorrer quando houver quórum bem acima dos 308 votos necessários para aprovação da proposta.

Maia acredita que há condições de votar os dois turnos esta semana. "Vamos até o sábado. Se necessário, até o domingo", afirmou. A estratégia é evitar deixar a votação do segundo turno para depois do recesso parlamentar, que começa dia 18 de julho.

Maia deve receber o presidente Jair Bolsonaro na Câmara às 8h30 e depois acompanhá-lo na cerimônia de encerramento do semestre da Frente Parlamentar Evangélica. Há expectativa de que Bolsonaro acompanhe ainda parte da sessão de votação no plenário.

O Placar da Previdência do Estadão mostrava, às 8h30, que faltavam oito votos para os 308 votos necessários para aprovar a proposta em primeiro turno. O levantamento, atualizado constantemente, indicava 300 votos a favor do texto, dos quais apenas 25 condicionam o voto sim a mudanças no projeto.

O fechamento em alta dos ADRS (recibos de ações) brasileiros em Nova York nesta terça pode ser um indicativo de bom humor para a sessão desta quarta-feira.

Às 9 horas, será divulgado o IPCA de junho, com quase todas as estimativas na pesquisa do Projeções Broadcast indicando recuo (-0,07% a alta de 0,08%), com mediana negativa de 0,03%. Em maio, o IPCA subiu 0,13%.

Cautela no exterior

Os ativos no Brasil também devem sofrer o efeito da cautela vista nos mercados no exterior, depois que a União Europeia cortou sua previsão de crescimento da zona do euro para 2020, de 1,5% para 1,4%, mas manteve as expectativas para este ano em 1,2%. A comissão advertiu que o crescimento econômico poderia ser ainda mais lento tanto neste ano quanto em 2020 se os Estados Unidos e a China não derem fim à guerra comercial e impuserem tarifas adicionais a produtos um do outro.

No exterior, há um compasso de espera pela fala do presidente do Federal Reserve (o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, que será sabatinado no fim da manhã na Câmara dos Representantes dos EUA, e pela divulgação à tarde da ata da reunião de política monetária do Fed em junho. Há expectativa entre os agentes financeiros de corte na taxa de juros neste ano, incluindo a próxima reunião, nos dias 30 e 31.

As Bolsas da Ásia encerraram o pregão desta quarta-feira sem sinal único, também com a expectativa dos investidores em relação ao depoimento de Powell.