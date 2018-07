Votorantim tem lucro líquido de R$191 mi no 4o trimestre d 200 A Votorantim Celulose e Papel (VCP) anunciou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de 191 milhões de reais no quarto trimestre, ante resultado positivo de 173 milhões de reais no mesmo período de 2006, um aumento de 10 por cento. No acumulado de 2007, o lucro líquido da VCP aumentou 27 por cento, de 658 milhões de reais para 838 milhões de reais no exercício anterior, de acordo com dados da empresa anunciados ao mercado. A geração de caixa medida pelo Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) foi de 184 milhões de reais de outubro a dezembro e de 880 milhões de reais nos 12 meses de 2007, 21 por cento a menos que o 1,1 bilhão de reais do ano anterior. A receita líquida no último trimestre de 2007 foi de 626 milhões de reais e de 2,6 bilhões de reais no ano, ante 2,89 bilhões no ano anterior, o que representa uma redução de 10 por cento. (Reportagem de Rodolfo Barbosa; edição de Cláudia Pires)