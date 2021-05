VW Meteor é o extrapesado criado para o agro

Não é segredo que o agronegócio brasileiro é a principal atividade econômica do País, já há algum tempo. Basta dizer que, em 2020, o setor foi responsável por 26,6% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, de acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Para atender as necessidades desse segmento, a Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) desenvolveu, no Brasil, um caminhão capaz de suportar o trabalho pesado, combinando robustez, ótimo desempenho e eficiência com um atraente custo total de propriedade (TCO). “Foi seguindo essas diretrizes que nasceu o VW Meteor, a nova linha de extrapesados da marca, com versões criadas sob medida para todos os tipos de clientes: 28.460 6x2, com 53 toneladas de PBTC, e 29.520 6x4, topo de linha, que é capaz de transportar até 74 toneladas (PBTC)”, afirma Bruno Schonhorst, gerente de Marketing de Produtos da VWCO.

Entre as diversas qualidades do VW Meteor, o executivo destaca: “Por ter sido projetado considerando o agronegócio, esse extrapesado combina a capacidade de carga com ótimo desempenho independentemente de rodar sobre asfalto ou em vias não pavimentadas”. Equipado com o moderno motor MAN D26 de última geração – produzido no Brasil –, o VW Meteor 29.520 dispõe de 520 cv e 2.500 Nm (255 kgfm) de torque, que chega às rodas por meio da avançada transmissão automatizada Traxon de 12 marchas (ou 16, opcionalmente, para aplicações mais específicas).

Os novos VW Meteor também impressionam em termos de tecnologia, com modernos sistemas de segurança, como o assistente de partida em rampas, que não deixa o caminhão voltar de ré ao arrancar em aclives, mesmo carregado, ou os freios com acionamento eletrônico, com respostas muito mais rápidas do que o de sistemas convencionais.

Outra grande atração – destaca Bruno Schonhorst – é a plataforma RIO (presente na linha Meteor), sistema de conectividade que permite a gestão de frotas e a redução de custos, com serviços personalizados, independentemente da quantidade de veículos que o cliente possua. Por meio da análise de dados gerada pelo RIO Box (equipamento que transmite as informações em tempo real com máxima segurança), os analistas da VWCO conseguem montar estratégias que otimizam os custos da operação, além de permitir o monitoramento de localização, consumo, desempenho e estilo de condução do motorista, entre outras informações. Com tantas qualidades, não é de se estranhar que a linha de extrapesados VW Meteor tenha superado a marca de mil unidades emplacadas no Brasil em maio, menos de um ano após o lançamento.

