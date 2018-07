Wachovia tem forte queda no lucro trimestral O Wachovia, quarto maior banco dos Estados Unidos, anunciou na terça-feira forte queda no lucro do quarto trimestre, atingido por baixas contábeis relacionadas aos problemas no setor imobiliário norte-americano e à crise nos mercados de crédito. O lucro líquido caiu para 51 milhões de dólares, ou 0,03 dólar por ação, contra 2,3 bilhões de dólares, ou 1,20 dólar por ação, um ano antes. Excluindo custos de fusão, o lucro foi de 60 milhões de dólares, ou 0,08 dólar por ação, informou o banco. "A queda no lucro relfete principalmente a continuidade dos problemas nos mercados de capitais, que resultaram em perdas líquidas no valor de ativos de 1,7 bilhão de dólares, bem como à provisão de 1,5 bilhão de dólares em perdas com crédito, que superou em 1 bilhão de dólares os créditos em liquidação", de acordo com o Wachovia. (Reportagem de Jonathan Stempel)