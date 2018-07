Wagner Canhedo, ex-dono da Vasp, é preso em Brasília

O empresário Wagner Canhedo, ex-presidente da companhia aérea Vasp, foi preso na manhã deste sábado, 31, em Brasília, acusado por crime tributário de sonegação fiscal.

O mandado de prisão foi expedido pela segunda vara criminal de Florianópolis, Santa Catarina.

A decisão prevê prisão de 4 anos 5 meses e 10 dias, mais o pagamento de multa em regime semiaberto. Dessa forma, ele poderá trabalhar durante o dia e se recolher ao presídio no período da noite.

Canhedo, ex-presidente da companhia aérea Vasp, foi preso às 6h30 quando deixava, de carro, a sua residência no bairro do Lago Sul de Brasília, região nobre da cidade. Ele estava sozinho. A operação contou com a participação de seis agentes da Delegacia de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI).

"Ele se demonstrou surpreso, mas não ofereceu resistência e por isso não precisou ser algemado", disse ao Broadcast Político o delegado, Sérgio Moraes, responsável pela prisão do empresário.

Canhedo foi encaminhado para uma cela no Departamento de Polícia Especializada, no bairro Sudoeste. Segundo Moraes, por ter residência em Brasília, a princípio, ele não precisará ser transferido para Santa Catarina.