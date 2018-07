Wall St alivia no final, mas Bovespa ainda perde 3,3% A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em baixa de mais de 3 por cento nesta quarta-feira, retomando o temor de uma recessão nos Estados Unidos. No pior momento do dia, o Ibovespa despencou 5,5 por cento, mas uma recuperação em Wall Street no final da tarde abriu espaço para que o principal indicador da bolsa paulista terminasse em queda de 3,32 por cento, a 54.234 pontos. "O (investidor) estrangeiro acaba se desfazendo de mercados mais líquidos", como é o caso do Brasil, afirmou o analista da corretora Planner Peter Ping Ho. "E acredito que essa recuperação (das bolsas norte-americanas) não seja mudança de tendência." A poucos minutos do fechamento, o índice Dow Jones subia 2,5 por cento e o Nasdaq avançava 1,2 por cento. Na mínima do dia, esses indicadores chegaram a perder 2,7 e 3,9 por cento, respectivamente. A semana tem sido de fortes oscilações na bolsa paulista. Na segunda-feira, o Ibovespa caiu 6,6 por cento. Na terça-feira, o otimismo efêmero com o corte surpresa do juro nos Estados Unidos fez o índice subir 4,45 por cento. O corte de juro pelo Fed na véspera foi o maior em mais de 23 anos e veio uma semana antes da reunião regular do banco central norte-americano. Investidores acreditam que o Fed terá que fazer mais para revigorar a economia norte-americana, atingida pela desaceleração no setor imobiliário que desencadeou uma crise global de crédito. Entre as ações de mais peso no Ibovespa, as preferenciais da Petrobras caíram 1,7 por cento e as da Vale recuaram 6,1 por cento. O volume financeiro na bolsa paulista foi de 6,2 bilhões de reais. (Por Cesar Bianconi e Daniela Machado)