Wanderléa cancela shows por causa da greve dos caminhoneiros

Os protestos de caminhoneiros, que entram em seu quarto dia nesta quinta-feira, 24, já provocam consequências no meio musical. A cantora Wanderléa anunciou o cancelamento de duas apresentações que faria em Vitória (ES) nesta sexta-feira, 25 e no domingo, 27. A suspensão das sessões precisou acontecer porque cinco caminhões que carregavam os cenários do shows já estão há dois dias na estrada, impedidos de seguir pelos bloqueios de caminhões.

O espetáculo 60! Década de Arromba é um documentário musical, estrelado por Wanderléa, e dirigido por Frederico Reder. Além de 24 atores e uma orquestra, a superprodução conta com 20 cenários, 10 toneladas de material cênico e mais de 300 figurinos, material essencial para que as apresentações no Shopping Vila Velha aconteçam.

Já o cantor Lenine, para não ter que cancelar seu show em São Paulo nesta sexta-feira,25, modificou toda a logística de transporte de sua equipe. Parte de seus músicos viriam a capital paulista de avião, porém, a ameaça de falta combustível para aeronaves em diversos aeroportos do País, levou à decisão por transportar todos de ônibus.

A mesma troca foi feita para o transporte dos equipamentos da apresentação, que antes seriam encaminhados ao Tom Brasil (local do show) de caminhão. A passagem de ônibus e carros nas rodovias não estão sendo obstruídas pelos caminhoneiros em protesto.

Teatro adiado. O espetáculo Grande Sertão: Veredas marcado para ser encenado nesta sexta-feira, 26 e sábado 27 no Theatro José de Alencar, em Fortaleza (CE), foi adiado também por problema com a chegada do caminhão que carrega cenário, adereços e equipamentos técnicos da peça e está parado na cidade de Governador Valadares (MG), a mais de 2 mil quilômetros de distância do destino final.A produção nacional do espetáculo comunicou que a nova apresentação foi remarcada para 12 de agosto, às 20 horas. Apesar do contratempo, a equipe do espetáculo se solidariza com o movimento dos caminhoneiros. O público que não se adequar às novas datas deve dirigir-se até a bilheteria do teatro levando o(s) ingresso(s) adquirido(s) para reembolso.