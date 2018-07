WebJet deve adiar compra de aviões Com a crise mundial, a Web Jet deverá postergar a compra de quatro aeronaves, que estava prevista para o início do ano que vem, informou o presidente do conselho de administração da operadora de turismo CVC, controladora da WebJet, Guilherme Paulus. Segundo ele, a idéia é aguardar o comportamento do mercado para decidir se as quatro novas aeronaves serão adquiridas. A companhia vai esperar a divulgação dos resultados do setor até março do ano que vem, o que poderá adiar a entrega para o segundo semestre de 2009.