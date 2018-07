Wii aquece mercado de videogames O sucesso do Wii, console da Nintendo, e do jogo Halo 3, da Microsoft, impulsionou as vendas de videogames no ano passado. Nos Estados Unidos, o faturamento do varejo com jogos eletrônicos alcançou o recorde de US$ 17,9 bilhões, segundo a empresa de pesquisa de mercado NPD Group. O crescimento foi de 43% sobre 2006. Foram vendidos 6,3 milhões de unidades do Wii no ano passado nos Estados Unidos, comparados a 2,6 milhões do Playstation 3, da Sony, e 4,6 milhões do Xbox 360, da Microsoft. O mais vendido, porém, foi o portátil Nintendo DS, com 8,5 milhões de unidades. ?A Microsoft tem uma liderança bastante séria sobre a Sony?, disse o analista Van Baker, da Gartner. ?Ainda não está claro se a Sony irá se recuperar. No fim deste ano, o jogo terá praticamente chegado ao fim. Este será um ano crítico para a Sony.? No Japão, o Wii também liderou as vendas, com 3,6 milhões de unidades vendidas. O PS3 ficou em segundo, com 1,2 milhão. Só foram comercializadas 260 mil unidades do Xbox 360 no mercado japonês desde seu lançamento, no fim de 2005. Uma pesquisa do site Kakaku.com mostrou que um quarto dos jogadores japoneses possuem um Wii e um quarto o Nintendo DS. Somente 10% têm PS3, que é mais caro que o Wii. Outros 10% jogam o PlayStation Portable, videogame portátil da Sony. O Xbox 360, da Microsoft, conquistou apenas 3% do público japonês. Os videogames venderam bem nos Estados Unidos durante o período do Natal, apesar de os consumidores, assustados com a crise das hipotecas, terem reduzido os gastos em roupas e outros itens. Em dezembro, o melhor mês para a indústria, os americanos compraram US$ 4,82 bilhões em jogos eletrônicos, um crescimento de 28% sobre o ano anterior e de 83% sobre novembro. ?Acho que o setor se tornou muito mais aceito como uma forma tradicional de entretenimento nos últimos dois anos, e isso o posiciona bem para expansão futura?, afirmou a analista Anita Frazier, da NPD. Muito da aceitação tem sido atribuída ao Wii, que trouxe em seu lançamento, em 2006, um controle sensível a movimento, que permite aos jogadores imitarem os movimentos de jogadores de boliche, tênis ou de lutadores de espada. Foi o videogame mais vendido, apesar de a Nintendo ter enfrentado problemas para atender à demanda. Previsão otimista O presidente da Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, afirmou que a empresa espera vender mais Wiis este ano que em 2006. Desde abril do ano passado, a Nintendo aumentou a produção do Wii duas vezes. Da última vez, para 1,8 milhão de unidades por mês. Apesar de o videogame se esgotar assim que chega às lojas dos EUA, a Nintendo não planeja aumentar de novo a produção. As vendas do Xbox 360 foram incentivadas pelo lançamento do Halo 3, um jogo baseado em armas de fogo. Segundo David Dennis, porta-voz da Microsoft, houve falta de Xbox 360 em alguns varejistas. O PS3, da Sony, foi o único videogame que não vendeu mais de um milhão de unidades em dezembro nos EUA. Mesmo assim, houve aumento nas vendas desde que a Sony reduziu o preço em US$ 100 e lançou um modelo mais barato no semestre passado. Foram vendidos 797,6 mil unidades do PS3, 2,5 milhões do Wii e 1,3 milhão do Xbox 360 no mês passado no mercado americano.