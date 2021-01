Wilson Ferreira Junior vai assumir presidência da BR Distribuidora

O executivo Wilson Ferreira Junior, que anunciou no domingo, 24, sua saída do comando da Eletrobrás a partir de 5 de março, vai presidir a BR Distribuidora, no lugar de Rafael Grisolia. O anúncio formal de sua contratação será feito pela maior distribuidora de combustíveis do País ainda nesta segunda-feira, 25, em fato relevante.

Ferreira Junior estava desde 2017 na Eletrobrás e era um grande defensor de sua privatização. No mercado, sua saída não foi bem recebida, pelo entendimento de que este é um sinal de que a venda do controle da estatal à iniciativa privada está ainda mais distante. As ações da estatal registram forte queda em Nova York. No Brasil não há negociação nesta segunda na B3, por causa do feriado em São Paulo.

A BR Distribuidora, que tem a Petrobrás como principal acionista, foi privatizada há dois anos, quando a petroleira vendeu, em dois momentos, sua participação em oferta na bolsa de valores. A Petrobrás deverá, ainda no primeiro semestre do ano, vender uma fatia adicional da BR, também por meio de uma oferta na bolsa. Hoje, ela possui uma fatia de aproximadamente 37%.

A escolha de Ferreira Junior para a BR foi com o olhar na reestruturação da companhia, algo visto como natural após sua privatização. Um dos desafios será conduzir a empresa para uma menor dependência dos combustíveis fósseis.

Em fato relevante divulgado pela Eletrobrás no fim da noite de domingo, a empresa citou que o executivo renunciou alegando motivos pessoais. Ainda não há um sucessor indicado.

O anúncio da renúncia de Ferreira chamou ainda mais atenção porque ocorreu dias depois de o candidato à presidência do Senado apoiado pelo governo Bolsonaro, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), dizer que a privatização da Eletrobrás não seria um foco da sua gestão.