XP desliga agente autônomo de R$ 9,5 bi por suspeita de acesso a dados sigilosos de clientes

Uma confusão envolvendo a XP e um de seus principais escritórios de agentes autônomos, responsável pela gestão de R$ 9,5 bilhões em ativos, foi o assunto do último final de semana nos grupos de WhatsApp da Faria Lima. Os operadores do mercado financeiro queriam saber por que o EQI Investimentos teve os seus acessos à plataforma de clientes de Guilherme Benchimol interrompidos na noite de sexta-feira, 24, até o sábado seguinte. A empresa relatou o problema, dizendo que ficou sem informação nenhuma de seus clientes no período.

O assunto rapidamente chamou a atenção do mercado porque, dias antes, o EQI anunciou que deixaria a XP em 60 dias para montar sua própria corretora com o BTG Pactual, principal concorrente da XP. A operação vem sendo tratada como a maior investida do BTG sobre um mercado que, até então, a XP vinha nadando de braçada.

Questionada, então, sobre a suspensão dos acessos, a XP informou que foi ela a responsável pelo desligamento. Segundo a corretora, o departemente de tecnologia teria suspeitado de uma operação não usual em sua rede. Após breve auditoria, a empresa identificou o que teria sido uma tentativa de captação indevida de dados dos clientes da corretora, por meio de um robô cibernético que operava em um dos endereços de acessos do EQI Investimentos.

"A XP informa que bloqueou temporariamente o acesso do EQI após identificar a tentativa de violação ao sigilo de dados dos clientes da XP por meio de um robô (crawler). Após notificação extrajudicial o acesso foi liberado novamente", diz a empresa, em nota.

Depois de notificar extra-judicialmente a empresa pelo ocorrido na manhã de sábado, a XP voltou a plugar o EQI em seus sistemas e teria passado o fim de semana compilando um relatório sobre o acontecido, quer será encaminhado ainda nesta segunda-feira, 27, para o Banco Central.

Procurada, o EQI disse que ainda não vai se manifestar sobre o ocorrido.

Nova corretora

Há dez dias, o EQI comunicou que terminaria em 60 dias a parceria com a XP Investimento para montar sua própria corretora ao lado do BTG Pactual. Reportagem do Estadão/Broadcast já apontava, há uma semana, que a estratégia sinalizava uma nova estratégia de concorrência adotada pelo BTG, uma vez que dava ao EQI e a outros escritórios que eventualmente tenham interesse em adotar o mesmo modelo musculatura para bater de frente com a líder de mercado.

O banco está ativo nesse sentido e, após levantar R$ 2,6 bilhões na bolsa, conversa com outros escritórios de agentes autônomos e não descarta a compra de participação em alguma das plataformas que neste momento buscam um sócio, de acordo com fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast. Na operação com o EQI, o BTG deverá ficar com uma fatia de 49,9% quando esta virar corretora, após a aprovação do Banco Central, e usufruir da plataforma digital e dos serviços do BTG.