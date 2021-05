XP fecha patrocínio com Comitê Olímpico Brasileiro para Jogos de Tóquio

A XP é a mais nova patrocinadora oficial do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Time Brasil, que está em preparação para os Jogos de Tóquio - previstos para ocorrer de 23 de julho a 8 de agosto de 2021. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 24, durante coletiva de imprensa. O contrato da XP com o COB é para um ciclo olímpico, ou seja, além de Tóquio, a parceria engloba Olimpíada de Inverno 2022, Pan 2023 e Olimpíada de Paris 2024.

A diretora de Marketing da XP Inc., Pethra Ferraz, disse que o patrocínio tende a ser "o principal movimento da marca" em 2021, mas não informou valores do contrato - que vinha sendo discutido desde o fim do ano passado. A previsão é iniciar as ações de divulgação já a partir do mês de junho. "(O patrocínio) tem capacidade de gerar conhecimento e visibilidade para a marca. É um evento esportivo abrangente que acaba tendo uma penetração muito grande na vida das pessoas."

Junto ao patrocínio do COB e Time Brasil, a XP também anunciou a parceria com os atletas Bruno Fratus (natação), Ricardo Lucarelli (vôlei), Cristiane Rozeira (futebol), Mayra Aguiar (judô), Sheilla Castro (vôlei) e Fernando Scherer, o Xuxa (ex-atleta da natação), que formarão o "Time XP" e serão os embaixadores da marca. Sobre a escolha dos nomes, "foi um trabalho feito a quatro mãos com eles (o COB), com uma lista de atletas que têm uma performance interessante, possíveis medalhistas", explicou Pethra ao Estadão.

A diretora de Marketing disse que os planos incluem parcerias com portais e TV por assinatura para divulgação dos conteúdos da marca, além dos próprios canais e redes sociais da XP. Além dos atletas embaixadores, a empresa também está em negociação com influenciadores digitais, como o atleta paralímpico de Canoagem e ex-BBB Fernando Fernandes.

O foco da XP está mais em produção de conteúdo do que na confecção de peças publicitárias, disse Pethra. Segundo ela, a empresa contará com profissionais de imagem e som para fazer uma cobertura dos jogos, com informações e conteúdos exclusivos, e mostrar a história e a vivência dos atletas brasileiros.