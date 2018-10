XP pede a suspensão de acordo da Qualicorp

Acionista da Qualicorp, a XP Gestão de Recuros solicitou nesta terça-feira, 2, que a administradora de planos de saúde se abstenha de realizar qualquer pagamento ou peça o ressarcimento dos R$ 150 milhões acordados com seu sócio fundador, José Seripieri Filho.

Na segunda-feira, a empresa teve queda de quase 30% em valor de mercado em função de acordo de não competição anunciado entre a companhia e Seripieri, que detém de forma indireta 15% do capital da empresa.

A XP Gestão de Recursos pede ainda que a gestora de planos de saúde revogue o contrato e convoque uma assembleia geral extraordinária. O pedido consta de notificação extrajudicial à qual o Broadcast/Estadão teve acesso e que foi enviada ontem ao grupo. Procurada, a XP não quis comentar.

Advogados ouvidos pela reportagem avaliam que a carta sinaliza que a gestora poderá recorrer a medidas judiciais para anular os efeitos imediatos do acordo.

Em paralelo, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) seguiria com o processo administrativo já iniciado e que poderá se converter em um processo sancionador, que tem um trâmite mais longo e não impediria o pagamento.

Na carta, a XP alega que o acordo não traz benefício para a companhia e ainda a penaliza com a destinação de recursos ao sócio-fundador. A XP ainda acusa a Qualicorp de ter realizado a transação “a portas fechadas”, com a divulgação do acordo concomitante ao pagamento. Indica também que pode buscar a responsabilização dos administradores pela decisão, que considera contrariar seus deveres com a companhia. Ontem, as ações da Qualicorp subiram 10,9%, negociadas a R$ 12,91.

Fontes próximas à empresa afirmaram que Seripieri poderia deixar a Qualicorp para se dedicar à expansão de uma rival.

Em comunicado, a Qualicorp reforçou que o conselho decidiu sem interferência ou participação do acionista e que o acordo ocorreu no melhor interesse da companhia após vários meses de análise. Acrescentou ainda que o conselho considerou o valor indenizatório adequado.