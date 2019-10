Yduqs compra Adtalem por R$ 2,2 bilhões e preservará marcas, entre elas, o Ibmec

A Yduqs (ex-Estácio Participações) comprou o grupo americano de educação Adtalem por R$ 1,92 bilhão. Com o negócio, a Yduqs assumirá as dez instituições de ensino superior reunidas sob a bandeira Wyden, a escola de negócios Ibmec, a rede Damásio Educacional, referência no setor jurídico, e a SJT MED, que oferece cursos preparatórios na área de medicina e saúde.

Segundo a Yduqs, negócio vai dar origem a um grupo educacional com 680 mil alunos e marcas fortes tanto em nível nacional quanto regional. “Esse é um momento empolgante na nossa história, pois estamos nos associando a pessoas de altíssimo nível e, juntos, vamos embarcar em um projeto que é muito maior que a soma das partes”, diz Eduardo Parente, presidente da Yduqs, em comunicado.

Em julho, a Yduqs já havia anunciado mudanças em sua estratégia - com crescimento mais flexível, que contemplaria a entrada em novos negócios e a possibilidade de manter marcas com posicionamentos de mercado distintos. A compra da Unitoledo, em setembro, foi o primeiro passo dessa mudança, com a marca transformando-se na plataforma de expansão da Yduqs no interior de São Paulo.

Na manhã desta segunda-feira, 21, as ações da Yduqs (ex-Estácio Participações) subiam 4,93%. Em relatório, o time de analistas do Citi avalia que a operação deve ajudar na estrutura de capital da Yduqs, em sinergias e expansão regional, sendo que a Adtalem possui maior exposição nas regiões Norte e Nordeste. Há pouco, o Ibovespa subia 0,17%, aos 104.907 pontos.