YouTube fará live de 5 horas durante virada da Black Friday

O YouTube vai fazer uma transmissão ao vivo de 5 horas durante a virada da Black Friday, na semana que vem, para divulgar ofertas de Americanas.com, Carrefour, Etna, General Motors, entre outros. Chamado de "Show da Black Friday", o programa terá apresentação do youtuber Felipe Neto e, além do próprio canal dele, será transmitido simultaneamente em outros sete da rede social. Somados, os canais superam 85 milhões de inscritos.

O projeto começou a ser desenvolvido pelo Google no início do ano em parceria com a Play9, empresa de produção audiovisual de Felipe Neto. Ele segue o modelo de transmissões ao vivo recentes do YouTube no Brasil, como o Debate Presidencial nas Eleições de 2018 e a Parada LGBTQIA+ e funcionará como um mix de entretenimento com anúncios.

"A nossa intenção é de disponibilizar mais de um canal para o consumidor buscar ofertas", disse ao Broadcast a head de pacotes do Google Brasil, Alessandra Gambuzzi.

Segundo o Google, haverá interações com outros youtubers e atividades no meio do programa, como competições entre eles. Também serão mostradas análises sobre as principais tendências de consumo na busca do Google relacionadas a Black Friday. "Nunca trabalhamos dessa forma", ressaltou Alessandra.

A transmissão começará às 21h do dia 28 de novembro (quinta-feira) e terminará às 2h do dia 29 de novembro (sexta-feira). A promessa dos anunciantes e de que haverá ofertas exclusivas para o Show da Black Friday.

Na semana passada, o Magazine Luiza anunciou uma ação semelhante para divulgar a sua Black Friday. A varejista fará um programa de duas horas, apresentado por Luciano Huck, e terá shows de cantores, humoristas e influenciadores. A transmissão começa às 22h e terá dois intervalos comerciais do Magazine Luiza.