Zimmermann: edital de licitação de Jirau sai em março O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, informou hoje que o edital de licitação da usina hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira (RO), será publicado para consulta pública em março. Em entrevista para detalhar as obras de infra-estrutura energética que constam do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Zimmermann disse que até o fim deste mês será publicada uma portaria confirmando a data de 9 de maio para o leilão de Jirau. O secretário afirmou que o governo já tem todas as licenças ambientais para a licitação da hidrelétrica, que deverá ter capacidade instalada para gerar 3.300 MW de energia. O investimento previsto é de R$ 9,2 bilhões. Zimmermann confirmou para outubro de 2009 a previsão de realizar o leilão da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu (PA). Segundo ele, a intenção do governo é a de terminar, até o fim deste ano, os estudos técnicos sobre a usina e iniciar em seguida o processo de licenciamento. O estudo de viabilidade da Belo Monte prevê a utilização de 21 turbinas capazes de gerar 11.181 MW de energia. O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, que tomou posse ontem no cargo, não compareceu à entrevista. Segundo a assessoria de imprensa do ministério, Lobão decidiu designar Zimmermann para fazer o balanço detalhado das obras do PAC no setor de energia por ser um assunto puramente técnico.