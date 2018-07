Zoomp compra quatro grifes e vira gigante da moda A Zoomp, que desde 2006 é controlada pelo grupo HLDC, anunciou ontem a criação de um grupo de gestão de marcas de moda chamado Identidade Moda (I?M), além da compra de quatro grifes: Clube Chocolate, Fause Haten, Cúmplice e Herchcovitch;Alexandre. "Estamos fazendo no Brasil um movimento que já ocorre nos Estados Unidos e na Europa há cerca de 15 anos?, afirmou o presidente da Zoomp, Vicente Mello. Além da Zoomp e das quatro novas marcas, o grupo já contava com a marca Zapping, de estilo street wear. "As marcas continuarão independentes, cada uma com seu diretor de criação, mas crescerão muito economicamente, por melhorias de gestão?. Após passarem mais de um ano sanando os problemas financeiros da Zoomp - entre eles, uma dívida de cerca de R$ 30 milhões - a dupla Enzo Monzani e Conrado Will, donos do HLDC, iniciaram a diversificação de seu grupo de gestão de marcas. A idéia do I?M é controlar marcas que formem um guarda-roupa completo. Além das grifes, o grupo HLDC tem outro negócio no Brasil: são os controladores da BenQ Mobile, de telefones celulares. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.