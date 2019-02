Ação da Vale é excluída de índice de sustentabilidade da B3

A operadora da bolsa de valores de São Paulo, B3, afirmou que a ação da mineradora Vale será excluída do índice de sustentabilidade ISE a partir de 12 de fevereiro, após o desastre do rompimento de barragem de rejeitos da empresa em Brumadinho (MG), que até agora registra saldo de 157 mortos e 182 desaparecidos.

A decisão foi tomada na quinta-feira, 7, e, segundo a B3, “não deve ser tomada como pré-julgamento das responsabilidades da companhia”.

A exclusão da empresa do índice ocorreu porque as regras da carteira do indicador estabelecem que “serão excluídos os ativos que forem de emissão de uma empresa cujo desempenho de sustentabilidade, no entendimento do CISE, tenha sido significativamente alterado em função de algum acontecimento ocorrido durante a vigência da carteira”.