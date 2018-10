Acionistas da Petrobrás aprovam dois novos conselheiros

RIO - Os acionistas da Petrobrás, em assembleia geral extraordinária, aprovaram nesta quinta-feira, 4, a eleição de dois membros do Conselho de Administração da empresa indicados pelo acionista controlador, a União.

Foram aceitos os nomes de Ivan Monteiro, presidente da companhia, e do advogado Durval José Soledade Santos.

Monteiro participa da assembleia desde o dia 5 de junho deste ano, após assumir o cargo de presidente da empresa.

Já o conselheiro Santos, com essa aprovação, toma assento no conselho pela segunda vez. Ele, que esteve no cargo de maio de 2016 a maio de 2018, substitui José Alberto de Paula Torres Lima, que renunciou ao cargo no fim de maio, em meio aos desdobramentos da greve dos caminhoneiros, que reivindicavam mudança na política de reajuste do óleo diesel praticada pela Petrobrás.