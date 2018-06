Antonio Quintella é eleito presidente do conselho de administração da B3

O conselho de administração da B3 elegeu hoje Antonio Carlos Quintella e Luiz Nelson Guedes de Carvalho para os cargos de presidente e vice-presidente do colegiado, respectivamente, conforme antecipado pelo Estadão/Broadcast. Antonio Quintella é ex-presidente do Credit Suisse e sócio e presidente do Canvas Capital.

+ Processo de sucessão precisa deixar de ser tabu

Eles tomarão posse em 1º de junho, data da saída de Pedro Parente, que renunciou à presidência do conselho, para assumir o mesmo cargo na BRF. Para ir para a BRF, Parente precisava deixar a cadeira na Bolsa. Isso porque pelo acordo assumido com o governo ao se tornar presidente da Petrobras, há dois anos, foi acertado que o executivo não poderia ficar em mais de um conselho fora do Sistema Petrobras.

O conselho da B3 decidiu ainda que não proporá a eleição de um novo conselheiro para substituir Parente, permanecendo assim com 13 membros até a Assembleia Geral Ordinária de 2019.