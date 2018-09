BB é listado no índice de sustentabilidade de Londres pelo 3º ano seguido

O Banco do Brasil foi listado no índice de sustentabilidade da Bolsa de Londres, o FTSE4 Good Index Series, pelo terceiro ano seguido. Além de ser uma referência para fundos de investimento com políticas sustentáveis, também serve de espelho para investidores que buscam companhias com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG, na sigla em inglês).

Dentre os 128 indicadores em que foi avaliado tais como gestão de risco, anticorrupção e outros, o BB obteve nota quatro numa escala que vai de zero a cinco. Nos quesitos Governança" e "Ambiental", sua pontuação foi ainda maior, de 4,3 e 5, respectivamente.

A permanência do BB no indicador, na visão do diretor de Estratégia e Organização do banco, Carlos Netto, é um “reconhecimento do mercado à decisão da instituição de incorporar sustentabilidade à estratégia corporativa, refletindo no equilíbrio entre a geração de resultados econômicos e atuação socioambientalmente responsável". Além deste ranking, o BB está listado em outros índices de sustentabilidade como o Índice Dow Jones de Sustentabilidade da Bolsa de Nova Iorque - carteira Mercados Emergentes, e o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da B3.