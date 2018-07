BRF anuncia três novos executivos nesta sexta-feira

O conselho de administração da BRF aprovou três novos vice-presidentes, dando continuidade às mudanças no comando da companhia de alimentos que culminou com a escolha de Pedro Parente para a presidência-executiva em junho.

Para a vice-presidência de Mercado Brasil foi eleito Sidney Manzaro, que retorna à companhia onde atuou na área comercial entre 2005 e 2015. Ele vai substituir Alexandre Almeida.

Para a vice-presidência de operações foi contratado Vinícius Guimarães Barbosa, que passou os últimos 25 anos na Anheuser-Busch Inbev, sendo a posição mais recente de Vice-Presidente Industrial e de Logística para a América do Norte.

Já para a vice-presidência institucional, Jurídica e de Compliance chega Bruno Ferla, que atuava como consultor da diretoria jurídica e deixa a posição de sócio do escritório Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados.

As ações da companhia subiram 1,07% no pregão desta sexta, valendo R$ 23,63.