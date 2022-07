Daniella Marques diz que já afastou cinco consultores da Caixa e deve afastar todos os 20

A presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Daniella Marques, afirmou que cinco consultores da presidência do banco já foram afastados e que novas mudanças devem ocorrer. Ela toma posse no posto nesta terça-feira, 5, substituindo Pedro Guimarães, que deixou o banco após ser alvo de denúncias de assédio sexual. Segundo a executiva, o banco não quer proteger e nem perseguir ninguém. Para as investigações, ela afirmou que conta com o apoio total da presidência da República e do ministro da Economia, Paulo Guedes.

"Afastamos cinco consultores, são 20. Possivelmente eu vou afastar os 20", disse ela, durante entrevista à GloboNews nesta segunda, 4. De acordo com Daniella, além do afastamento de vice-presidentes - Celso Barbosa, que estava à frente da área de Atacado e era o número dois na gestão de Pedro Guimarães -, funcionários do gabinete da presidência, que ocupam cargos de confiança, também serão substituídos. "O conselho recomendou a mim o afastamento de ocupantes de cargos de confiança da presidência", afirmou a executiva.

O vice-presidente de logística e operações do banco, Antonio Carlos Ferreira, será afastado do cargo. No fim de semana, Ferreira foi citado por veículos da imprensa como estando envolvido em denúncias de assédio sexual e moral que vieram à tona com a queda do ex-presidente do banco, mas Daniella afirmou o contrário. "Antonio Carlos não está ligado ao episódio das denúncias de assédio. Eu conversei com ele hoje de manhã, e ele será realocado em outra área", disse a executiva.

Segundo ela, Danielle Calazans será a responsável pela área de pessoas do banco, e ajudará na reestruturação da Caixa. Danielle, até então secretária de gestão corporativa do Ministério da Economia, será o braço direito da presidente no banco.

Além de Danielle, a nova presidente da Caixa afirmou que Alexandre Mota, atual diretor da Emgea, será o responsável pela área de Atacado. Até então, essa área era comandada por Celso Barbosa, que deixou o banco em meio às denúncias de assédio sexual contra o antigo presidente. A terceira pessoa de confiança que Daniella deve levar é a subsecretária de Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato da Economia, Caroline Busatto.

A presidente do banco público ressaltou que o foco, neste momento, é evitar que as denúncias de assédio sexual e a apuração dos casos interfiram no dia a dia da operação. "O nosso foco é isolar o episódio do dia a dia do banco. Isolar não significa que a apuração não terá seriedade."

Daniella afirmou que chegou ao cargo com carta branca por parte da Presidência da República e que metade das vice-presidências do banco serão ocupadas por mulheres em sua gestão. Atualmente, a Caixa tem 12 vice-presidências, número que Daniella não informou se será mantido. Cinco delas são ocupadas por mulheres, funcionárias de carreira do banco e que foram indicadas aos postos durante a gestão de Pedro Guimarães.

"Fui indicada pela presidência da República com total liberdade para fazer o que devo", disse ela, que afirmou ainda que a Controladoria-Geral da União (CGU) vai colaborar com o banco nas investigações sobre o caso.

A executiva disse ainda que, na Federação Brasileira de Bancos (Febraban), onde terá assento, vai convidar a todos os bancos para se unirem na causa feminina. Daniella será a única mulher presidente nos cinco maiores bancos do País quando tomar posse, e fará parte do conselho da Febraban.

Ela disse ainda que a CEF terá suas estruturas de governança fortalecidas. "A Caixa vai para o mais alto padrão de integridade e combate ao assédio."