CVM amplia portal Dados Abertos com demonstrações de resultado abrangente das companhias abertas

RIO - A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou nesta segunda-feira, 28, que ampliou o conjunto de dados disponíveis no Portal Dados Abertos, que agora inclui as demonstrações de resultado abrangente do Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) e do Formulário de Informações Trimestrais (ITR) das companhias abertas, reguladas pela autarquia.

A CVM também passou a disponibilizar no portal as informações sobre as plataformas de crowdfunding, como as informações cadastrais.

Agora, o portal de Dados Abertos da CVM possui 34 conjuntos de dados. “Esse é um trabalho extremamente importante para padronizar o acesso aos dados pela sociedade. Afinal, o canal oferece facilidade e agilidade na obtenção de informações por parte do usuário, permitindo o acompanhamento do mercado”, diz Andréia Luna, gerente de Engenharia de Dados Analíticos (GDA) da CVM.

De acordo com a autarquia, também estarão disponíveis nos próximos meses, no portal, os informes mensal, trimestral e anual dos fundos de investimentos imobiliários.