Empresas com boa estrutura de compliance têm melhor desempenho no enfrentamento à crise

Durante o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, especialistas afirmam que empresas que já tinham estrutura fortalecida de compliance conseguiram lidar melhor com a situação e solucionar problemas com mais agilidade. Alguns desses benefícios são a utilização de plataformas de segurança para funcionários e solução direcionada para setores.

Um levantamento da empresa de gestão de canais de ética Contato Seguro, aponta que houve aumento de cerca de 30% no volume de recebimento de denúncias e relatos em plataformas no início da quarentena entre seus clientes.

Cerca de 50% desses registros eram relacionados a medidas de prevenção adotadas, como questionamentos e reclamações, enquanto o restante se dividiu em questões trabalhistas e perguntas sobre o fim do período de home office.

Para o sócio-diretor da Compliance Total e Contato Seguro, Wagner Giovanini, o aumento de chamados pelos canais de denúncia é um exemplo da importância de uma estrutura de compliance fortalecida para combate a crises.

“Nós vimos a utilidade de um canal de denúncias em um momento como esse. O compliance como um todo, em um momento de pandemia, ajuda a empresa a tomar medidas sem criar um problema futuro”, afirma o especialista.

De acordo com o sócio da PwC Brasil, Washington Cavalcanti, a adoção urgente do trabalho remoto por boa parte das empresas criou maiores riscos para empresas que não possuíam normas e procedimentos bem definidos.

“Várias empresas não tinham processos de segurança da informação tão adequado, como a estrutura de VPN ou de banco de dados, e existiu um volume importante de fraudes nesse período. Houve então um estresse pela fraude e pela estrutura, de talvez não se ter mapeado direito os seus processos e não ter entendido os seus riscos”, diz Cavalcanti.

Companhias com boa política de compliance tendem a conhecer melhor a amplitude dos problemas e a garantir melhor comunicação com funcionários, ferramenta essencial no combate à crise do novo coronavírus.

“É um sistema de gestão que vai permitir que a empresa previna ou até venha a detectar e corrigir irregularidades e ilicitudes, e dessa forma vai proteger a empresa e seus funcionários. O canal de denúncias foi importante porque deu oportunidade para a empresa resolver problemas que estavam acontecendo em determinado setor e ela não tinha como saber”, explica o sócio da Compliance Total.

O especialista da PwC Brasil aponta que boa parte das companhias ainda têm procedimentos frágeis, o que afetou o tempo de resposta aos desafios da pandemia.

“Várias empresas tiveram dificuldades de operar nos primeiros dias de quarentena, porque tiveram de colocar um grande contingente de pessoas em home office e não estavam estruturadas. As pessoas tiveram de trabalhar de forma descentralizada, em suas casas”, conclui Cavalcanti.

Como implementar um sistema eficaz de compliance

Para organizar processos inteligentes de compliance, especialistas afirmam que o primeiro passo é desenhar uma estrutura pensada individualmente para o negócio. “Se você fizer um sistema muito complexo, as pessoas vão abandonar o sistema. Se você fizer algo muito simples, não vai ajudar. Tem que encontrar o ponto ótimo dessa relação, em que o sistema se encaixa naquela empresa”, diz Giovanini.

Cavalcanti destaca que a estratégia definida deve estar alinhada com o planejamento da diretoria, o que garante a eficácia do investimento. “Tem muitas companhias que criam o compliance muito mais para atender a demanda regulatória, o que implica um custo sem ter benefício para o negócio. Se eu não entender isso como um critério de vantagem competitiva, vou estar perdendo dinheiro e oportunidades”, diz o sócio da PwC.

Giovanini também aconselha buscar ajuda especializada para estruturar o melhor modelo de compliance e otimizar recursos: “Às vezes a empresa adota uma solução muito simples, em que ela gasta, só para exemplificar, R$ 10 mil em algo que não funciona, então ela jogou fora esse dinheiro. Talvez seja melhor gastar R$ 15 mil e fazer uma coisa que funcione, ter todos os benefícios do compliance e recuperar esse investimento lá na frente”.