Ex-presidente da Petrobrás é nomeado consultor de finanças do Nubank

RIO - O ex-presidente da Petrobrás Ivan Monteiro é o novo consultor de Finanças do Nubank, uma startup com 10 milhões de clientes. Ele também fará parte do Comitê de Riscos da empresa, como membro independente, informou a empresa.

Monteiro foi presidente da Petrobrás de junho a dezembro de 2018, durante o governo Michel Temer. Antes, havia ocupado a diretoria financeira da estatal na gestão de Aldemir Bendine, um dos presos pela Operação Lava Jato, com quem também trabalhou no Banco do Brasil. É formado em Engenharia Elétrica com ênfase em eletrônica e telecomunicações pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, com especializações no Ibmec-Rio e na PUC-Rio.

O Nubank lançou seu primeiro produto em 2014, um cartão de crédito sem anuidade que é gerenciado inteiramente por um aplicativo móvel e que já foi solicitado por mais de 30 milhões de pessoas, segundo a instituição.