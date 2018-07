Grupo Camargo Corrêa muda comando de sua empreiteira

O grupo Camargo Corrêa, um dos conglomerados atingidos pela Lava Jato, mudará o comando de seu principal braço na construção, responsável por tocar novas obras conquistadas após o escândalo de corrupção.

Décio Amaral, no grupo desde 2011, deixará a presidência da Camargo Corrêa Infra e passará a integrar o comitê de estratégia da companhia. No seu lugar, assumirá Januário Dolores, atual diretor de operações, que está empresa desde julho do ano passado.

Primeira das grandes empreiteiras a fechar acordo com as autoridades e confessar crimes cometidos, como pagamento de propina por obras, a Camargo vem tentando mudar sua imagem no mercado. No mês passado, a holding abandonou o nome Camargo Corrêa e passou a se denominar Mover.

A Camargo Corrêa Infra foi criada no ano passado como parte dessa estratégia de reposicionamento. A ela cabe a conquista de novas obras no mercado. Hoje a empresa tem R$ 2,9 bilhões em obras em sua carteira, uma fração frente o que a Camargo tinha antes da Lava Jato. A empresa acredita, porém, que com a nova empresa possa vencer contratos de até R$ 10 bilhões nos próximos dois anos.

As obras antigas ficaram com a Construções e Comércio Camargo Corrêa , ou 4 C, que segue sob o comando de Carlos Ogeda.