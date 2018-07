Marcio Felix é reconduzido à Presidência do Conselho de Administração da PPSA

BRASÍLIA - O governo federal reconduziu Marcio Felix Carvalho Bezerra à função de presidente do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural - Pré-Sal Petróleo (PPSA), como representante do Ministério de Minas e Energia (MME), "com prazo de gestão unificado de dois anos, até 11 de novembro de 2019".

A recondução de Marcio Felix a mais um mandato no posto está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 20. Marcio Felix também foi nomeado recentemente secretário executivo do MME. Antes, atuava no ministério como secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis.

A Pré-Sal Petróleo foi criada em novembro de 2013, e atua em na gestão dos contratos de partilha de produção e gestão da comercialização de petróleo e gás natural, entre outras funções.