Microsoft lidera ranking de conselhos de administração mais inovadores da Fortune; veja lista

A revista Fortune divulgou na terça-feira, 19, a primeira edição do The Modern Board 25, ranking que classifica os conselhos de administração mais inovadores entre as companhias do S&P 500. A Microsoft ocupa o primeiro lugar da lista, seguida pela Hewlett Packard Enterprise, Walgreens Boots Alliance, Intel e 3M (veja o ranking completo no fim da matéria).

A lista foi elaborada com base em um sistema desenvolvido pela Fortune em parceria com o Diligent Institute, braço de pesquisa e think tank da Diligent, empresa global de software de governança corporativa. Entre os critérios utilizados estão a experiência e a independência dos membros do conselho, a diversidade do conselho (incluindo de gênero, idade e nacionalidade) e as práticas ESG (sigla em inglês que se refere a aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa das empresas). Foram atribuídos pontos aos critérios e as 25 companhias que aparecem no ranking tiveram as maiores pontuações.

Segundo a Fortune, o conselho de administração da Microsoft se saiu bem na avaliação dos critérios de independência, experiência e ESG, com oito de seus doze membros representando diversidade de gênero e racial. A revista também aponta que a Microsoft terá um grande desafio depois de comprar a Activision Blizzard, já que a empresa de videogames esteve envolvida em escândalos com relação a um suposto ambiente de trabalho tóxico. O conselho de administração da Microsoft é formado por:

Satya Nadella, também Chief Executive Officer (CEO) da empresa;

John W. Thompson, Lead Independente Director e, segundo a Fortune, considerado um dos mais proeminantes executivos negros no setor da tecnologia;

Reid Hoffman, da Greylock Partners, também co-fundador do LinkedIn, que se juntou ao conselho em 2017, depois que a Microsoft comprou sua companhia;

Hugh Johnston, Chief Financial Officer (CFO) da PepsiCo;

Teri List, ex-CFO da Gap;

Sandra E. Peterson, da Clayton, Dubilier & Rice, também ex-presidente global da Johnson & Johnson;

Penny Pritzker, fundadora da PSP Partners e ex-Secretária de Comércio dos Estados Unidos;

Carlos Rodriguez, CEO da ADP;

Charles W. Scharf, CEO e Presidente da Wells Fargo & Company;

John W. Stanton, presidente da Trilogy Partnerships;

Emma Walmsley, CEO da GlaxoSmithKline;

Padmasree Warrior, fundadora, presidente e CEO do Fable Group.

"The Modern Board 25 é a nossa lista dos mais inovadores conselhos de administração entre as companhias do S&P 500", descreve a página do ranking. "É baseada na crença de que, em um ambiente de negócios que muda rapidamente, a inovação no nível do conselho - e a alta performance que a acompanha - pode ser prevista com base em quem está na sala. À medida que as companhias buscam conduzir mudanças nas estratégias de talento, diversidade, sustentabilidade e questões sociais, elas precisarão de uma liderança mais diversificada no topo. Mas também precisarão do entendimento e da força que vêm com a experiência."

Veja quais são os 25 conselhos de administração mais inovadores, segundo a Fortune: