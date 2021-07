Organizações do terceiro setor lançam pacto de equidade racial para empresas brasileiras

Depois de mais de um ano de discussões, organizações do terceiro setor e da sociedade civil lançam, nesta quinta-feira, 8, o Pacto de Promoção da Equidade Racial no Brasil. A iniciativa pretende implementar um protocolo ESG (sigla em inglês para questões ambientais, sociais e de governança) com recorte racial nas empresas do País. A elaboração do documento envolveu a participação de 140 pessoas, incluindo representantes da comunidade negra, acadêmicos, empresários e líderes de ONGs.

Embora sejam a maior parte da força de trabalho no Brasil – 54,9% –, os negros são maioria entre as pessoas desocupadas e subocupadas. Eles correspondem a cerca de dois terços do grupo que não tem emprego (64,2%) e do contingente que trabalha menos horas do que gostaria ou poderia (66,1%). Os dados são do estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil 2019, do IBGE.

Focado nesse cenário, o pacto ¬– que conta com entidades como PretaHub, Fundo Baobá e Oxfam Brasil –, visa a ampliar a quantidade de negros nas empresas e incentivar a adoção de ações afirmativas, além de melhorar a qualidade da educação pública brasileira. “Primeiro entendemos que fazia todo sentido mexer na pauta ESG (das empresas) porque seria importante que os investidores apostassem nisso”, diz Gilberto Costa, diretor executivo da associação e do banco JP Morgan no Brasil.

Cálculo de equidade racial

O processo de adesão é voluntário e gratuito – as empresas interessadas assinarão um termo de parceria com a Associação de Promoção da Equidade Racial. Com base no protocolo, as corporações deverão calcular o seu respectivo Índice ESG de Equidade Racial (IEER).

Esse indicador servirá para medir o desequilíbrio racial dentro das organizações quando comparado ao percentual de negros na população economicamente ativa na região em que a empresa atua. “Isso é importante para saber os locais que estão avançando, além de poder comparar empresas e gerar um incentivo”, destaca Costa.

De acordo com o pacto, pretos e pardos que conseguem entrar no mercado formal, dificilmente alcançam um cargo de liderança ou tomada de decisão. Uma pesquisa do Instituto Ethos mostrou que os negros ocupam apenas 4,9% das cadeiras nos conselhos de administração das 500 empresas de maior faturamento do Brasil. Entre os quadros executivos, eles são 4,7%. Na gerência, correspondem a apenas 6,3%.

Para medir esses números, o IEER é organizado em três níveis: N1, que reflete a condição de equilíbrio racial atual da empresa, atribuindo maior peso à participação de negros em cargos de liderança; N2, que considera a adoção de ações afirmativas, contemplando recrutamento, permanência e promoção de profissionais; e N3, que considera os investimentos sociais voltados à equidade racial. Para cada ação afirmativa adotada, serão somados pontos em uma classificação que vai de A++ (melhor nível) a H (pior nível).

"O pacto oferece as diretrizes, mas quem escolhe quais estratégias serão implementadas é a empresa”, explica Jair Ribeiro, um dos idealizadores da iniciativa e presidente da Associação Parceiros da Educação. As organizações também deverão escolher instituições certificadoras que avaliarão o desempenho na aplicação das metas. De acordo com Ribeiro, essa pontuação deve ser revisada anualmente com o objetivo de monitorar o cumprimento das metas.

Para Carlos Eduardo Altona, sócio-fundador da consultoria de recursos humanos Exec, as pessoas têm priorizado cada vez mais empresas pautadas no propósito e na cultura, uma vez que “o tema da diversidade e inclusão está diretamente ligado aos valores” das organizações. “Vemos um movimento de mercado, com vários agentes institucionais relevantes que estão colocando pressão para que as empresas possam implementar essas estratégias”, diz o executivo.

Segundo ele, iniciativas como o pacto são eficientes e tendem a crescer. “Agora, são CEOs que estão se comprometendo a investir orçamento para recrutar essas pessoas. Mas não deve ser só atração, é também desenvolvimento e capacitação.”

Outros projetos

Outras iniciativas como o pacto já estão em vigor. Quarenta e cinco empresas de diferentes setores lançaram no início de junho uma iniciativa para combater o racismo no país, o Mover – Movimento pela Equidade Racial, do qual participam companhias como Ambev, Coca-Cola, Carrefour e Nestlé.

A iniciativa promete capacitar 3 milhões de pessoas para novos empregos, além de gerar 10 mil novas posições de liderança para negros até 2030. A ideia da coalizão surgiu após o assassinato de João Alberto de Silveira Freitas em uma loja do Carrefour, em novembro do ano passado - a rede francesa está entre as signatárias.

Em novembro do ano passado, um novo indicador foi lançado para medir a diversidade racial em empresas instaladas no Brasil. Batizado de IIRE (Índice de Inclusão Racial Empresarial), ele foi criado pela Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, movimento de mais de 70 empresas e instituições contra o racismo, em parceria com a Faculdade Zumbi dos Palmares e a ONG Afrobras.