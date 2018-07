Petrobrás confirma abertura de processo de seleção de diretor de governança

A Petrobrás abriu processo de seleção para o posto de diretor executivo de Governança e Conformidade, como antecipou a Coluna do Broadcast. O mandato de João Adalberto Elek Júnior se encerra em 30 de abril.

Conforme comunicado ao mercado nesta quinta-feira, 18, a Petrobrás explica que de acordo com as regras de governança, o executivo deverá ser eleito pelo conselho de administração com base em lista tríplice de profissionais brasileiros pré-selecionados por meio de consultoria independente especializada.

Nesse cargo, são permitidas no máximo três reeleições consecutivas, desde que o diretor participe do novo processo de seleção, diz a Petrobrás.

"A escolha do executivo passará por análises de integridade, de capacitação técnica e de gestão, antes de ser aprovada pelo Conselho de Administração", conclui a nota.

No ano passado, Elek chegou a ser afastado do cargo após denúncia de conflito de interesses, mas foi reconduzido por decisão do conselho depois de a Comissão de Ética Pública da Presidência da República ter analisado o caso como improcedente. No fim de 2015, o executivo contratou, sem licitação, pelo valor de R$ 25 milhões, a consultoria Deloitte para prestar serviços para a Petrobrás. Em paralelo, porém, sua filha disputava uma vaga de trabalho na mesma empresa.