Petrobras estuda alteração das regras de distribuição de dividendos

A Petrobras pretende alterar a forma de distribuição de resultados aos acionistas. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 15, junto com o balanço do quarto trimestre, a companhia diz que o conselho de administração determinou a realização de estudos para alterações no estatuto social na cláusula de destinação dos resultados, "com o objetivo de estabelecer pagamentos trimestrais de Dividendos ou de Juros sobre Capital Próprio, bem como possibilitar o pagamento de dividendos intermediários à conta da reserva de lucros, observadas as disposições legais aplicáveis."

No demonstrativo de resultados apresentado há instantes, não há menção a distribuição de proventos aos acionistas.

O resultado do estudo, se aprovado pelo colegiado, será então encaminhado para deliberação em assembleia geral de acionistas.

"Essa iniciativa reafirma o compromisso da Petrobras com a contínua melhoria de sua governança corporativa e com a criação de valor para os seus acionistas, sem perder o foco no objetivo de redução de endividamento e na sustentabilidade financeira da companhia", diz o comunicado.