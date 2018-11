Smiles cria comitê independente para avaliar reorganização societária

A Smiles Fidelidade anunciou os nomes que compõem o comitê especial independente que avaliará a reorganização societária pretendida pela controladora, a Gol.

Os nomes serão apresentados em assembleia convocada para esta quinta-feira, 29. Em meados de outubro, a companhia aérea divulgou um plano de reestruturação que envolve a não renovação do contrato com a Smiles a partir de 2032 e a incorporação do programa de fidelidade, com fechamento de capital.

O conselho de administração da Smiles elegeu em reunião nesta quarta-feira, 28, três membros independentes para o comitê. São eles: os economistas Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes (ex-diretora da CVM) e José Guimarães Monforte (sócio da Emax Consultoria, presidente do conselho de Administração da Eletrobrás e conselheiro de várias empresas), e o engenheiro José Luiz Osório de Almeida Filho (conselheiro da BRF, ex-presidente da CVM e ex-diretor do BNDES).

Em comunicado, a Smiles afirma que o comitê terá autonomia e orçamento próprio para contratar eventuais assessores jurídicos e financeiros e terceiros consultores que venham a ser necessários para a execução dos trabalhos.