10 produtos eletrônicos incríveis que você precisa ter em casa

Para quem precisa ou prefere trabalhar de casa, ter um notebook de última geração e uma webcam de alto nível é algo essencial para otimizar tarefas e se sair bem em reuniões online, por exemplo. Assim como poder contar com um dispositivo de leitura de eBooks ou uma câmera de alto nível transforma seus horários de lazer em grandes momentos.

Preparamos uma lista com 10 produtos eletrônicos que têm tudo para fazer a diferença no seu dia a dia, conferindo tecnologia e qualidade para potencializar experiências ao ver TV, ouvir música e se comunicar com o mundo.

Para quem ama ler

Kindle Paperwhite (R$ 474,05)

Campeão de vendas, o Kindle faz com que a experiência de leitura se torne a melhor possível, como se fosse em papel, mesmo sob a luz do sol. Esta versão possui tela antirreflexo, é à prova d'água, sua recarga dura semanas e vem com 8 GB de armazenamento, para caber centenas de eBooks. São inúmeras funcionalidades, como a possibilidade de ajustar tamanho de texto, destacar frases ou palavras e fazer anotações.

Para quem deseja conectividade

Echo Dot Alexa (R$ 331,55)

Queridinho da Amazon, o smart speaker, um dos mais vendidos do site, pode ser usado em qualquer ambiente e vem com quatro microfones de longo alcance. Assim, a assistente virtual Alexa pode realizar as tarefas com mais facilidade - como checar previsão do tempo, tocar músicas, trancar portas, falar as principais notícias do dia e buscar qualquer outra informação.

Para quem adora ter o controle

Fire TV com Alexa (R$ 284,05)

O dispositivo pode ser conectado a qualquer televisão de alta definição com entrada HDMI, com capacidade de 1080p ou 720p e 60/50 Hz. Ao instalá-lo, o espectador terá acesso a centenas de canais e aos principais aplicativos do mercado, como Prime Video, Netflix, YouTube, Amazon Music, Spotify e outros, além de mais de 100 mil filmes e séries inclusos na assinatura do Amazon Prime. Vem com controle ativado por voz, com a assistente virtual Alexa.

Para quem gosta de sair bem no vídeo

Webcam Full HD Logitech C920s (R$ 511)

Com esta webcam, é possível realizar videochamadas profissionais, com imagens nítidas, claras e com cores vibrantes. As transmissões e gravações em vídeos são em qualidade Full HD de 1080p, com foco automático e correção de luz. O áudio estéreo conta com microfone duplos. Há, ainda proteção de privacidade para gravações.

Para quem espera o melhor do smartphone

iPhone 12 (R$ 7.499)

A mais nova versão no smarthphone da Apple possui câmera de 12 megapixels e tela de 6,1 polegadas, com espessura de apenas 7,4 milímetros. Conta com tecnologia 5G e conectividade por meio de Wi-Fi e GPS, além de leitor de multimídia, videoconferência e Bluetooth. A capacidade de armazenamento deste modelo é de 128 gigas.

Para quem vive no computador

Notebook Lenovo Ultrafino (R$ 4.369,05)

Leve e compacto, este notebook em versão ultrafina possui tela Full HD antirreflexo de 15,6", proporcionando maior conforto visual e definição de imagem. Possibilita, ainda, uma abertura de tela de 180 graus.

Para quem quer potencializar experiências

Smart TV 55" 4K Samsung (R$ 3.148,95)

A experiência de assistir a séries e filmes nesta smart TV de 55 polegadas é incrível, já que possui borda infinita e resolução 4k Ultra HD. Sofisticado, o produto também vem com três entradas HDMI e duas de USB, além de WiFi e Bluetooth, para conectar aplicativos e reproduzir arquivos de celulares e computadores. É compatível com Alexa.

Para quem busca uma explosão de som

Home theater Onkyo (R$ 5.549)

Com o sistema potente dos aparelhos, é possível reproduzir áudios de forma robusta, tanto de TVs quanto de outros sistemas eletrônicos. Possui tecnologia Bluetooth, que permite a transmissão sem fio de músicas a partir de computadores, MP3 players, smartphones e tablets.

Para quem não deixa de lado os vinis

Vitrola Chrome Light Blue Raveo (R$ 487,77)

Quem curtiu a época dos vinis sabe o quão prazeroso era o ritual de retirar o disco do álbum e colocá-lo para tocar - e ouvir aquele som particular e envolvente. Por isso, nada melhor do que manter uma vitrola em casa e aproveitar não apenas os LPs antigos, mas aqueles que voltaram a ser lançados e a ficar na moda. Este modelo também oferece entrada USB e conexão Bluetooth, para quem quiser escutar músicas armazenadas em celulares tablets e computadores.

Para quem pretende captar todos os detalhes

GoPro Hero9 (R$ 3.799)

Com o modelo mais recente da GoPro é possível gravar vídeos impressionantes com resolução de até 5K, capturando os mínimos detalhes, mesmo com o uso do zoom. A câmera, à prova d'água, é ideal para quem deseja filmar em movimento, já que possui um moderno sistema de estabilização. Além disso, possibilita transmissão ao vivo em redes sociais e uso como webcam, com resolução 1080p.

