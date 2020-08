10 produtos para transformar sua casa em uma academia

Neste período de pandemia sem previsão de fim, sair o menos possível de casa é fundamental. Para quem está com saudade da academia, mas não quer correr o risco de dividir aparelhos aeróbicos com outras pessoas, a solução pode ser comprar produtos com os quais seja possível obter os mesmos resultados físicos - mas sem precisar sair.

As 10 dicas abaixo trazem opções de esteira, bicicletas ergométricas, simulador de remo e até corda, dentre outros itens.

1 - Esteira elétrica

Compacta e dobrável, a Esteira PodiumFit X100 pode ser transportada e guardada com facilidade. Possui um moderno painel de LCD azul que contabiliza tempo, distância, velocidade e calorias perdidas. Também conta com porta-objetos e chave de segurança - se houver algum acidente, ela se desliga automaticamente. Por R$ 2.690,11.​

2 - Bicicleta ergométrica

É uma ótima opção para queimar gorduras e fortalecer os músculos. A bicicleta possui assento com ajuste de altura, se adequando confortavelmente a pessoas de 1,50m a 1,95m, e traz pedais com cintas para os pés, facilitando as pedaladas. Dá para escolher entre 8 níveis de intensidade, com carga leve ou intensa. Por R$ 2.890.​

3 - Simulador de remo

Com barra emborrachada para as mãos, o simulador é indicado para pessoas que tenham de 1,40m a 2 metros. O monitor traz informações sobre tempo e calorias perdidas, além de oferecer quatro tipos de tensões, para exercícios leves ou mais pesados. Por R$ 3.990.

4 - Minibike

Essa é uma opção para quem gosta de pedalar, mas não quer comprar uma bicicleta ergométrica tradicional. Dá para escolher o nível de intensidade do treino e consultar os dados de cada exercício por meio do monitor. Os pedais são antiderrapantes e possuem tiras que mantêm os pés firmes no aparelho. Por R$ 425,99.​

5 - Fita de treinamento

É indicado para quem deseja aumentar a massa muscular e queimar gordura. A fita utiliza o peso corporal da própria pessoa para fortalecer o corpo, aumentando a resistência e melhorando a flexibilidade. O kit vem com ancorador de porta, fita extra de 2 metros e sacola especial. Por R$ 119,90.​

6 - Barra para porta

O aparelho deve ser fixado na porta, por meio de parafusos, e também utiliza o peso corporal durante os exercícios. Com ele, é possível alongar costas, joelhos, quadril e o corpo inteiro. Por R$ 123,90.

7 - Caneleira com peso

Vem com dois itens de 3 quilos cada um. É ideal para o fortalecimento dos músculos de quadril, joelhos, pernas, tornozelos, glúteos, coxas e panturrilha. É simples e dá para usar em qualquer lugar. Por R$ 57,90.

8 - Fitas de resistência

São cinco tipos de fitas com cores diferentes, que representam os tipos diferentes de forças de tração. Dá para utilizar de diversas formas, fortalecendo pernas, joelhos, quadril e costas. Por R$ 56,69.

9 - Faixa de exercícios

O produto é feito com borracha macia para oferecer maior conforto e aderência segura. Com ele, é possível tonificar músculos específicos, além de ajudar em casos de fisioterapia e reabilitação. Por R$ 139.​

10 - Corda de aço

Com três metros de comprimento, a corda de aço tem uma trava para ajuste de tamanho, caso necessário. Possui dois rolamentos, um em cada ponta, proporcionamento agilidade no exercício, e pegadores que oferecem boa aderência. Pular corda desenvolve agilidade, força, resistência e equilíbrio. Por R$ 49,99.

