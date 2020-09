7 motivos para comprar o Alexa Echo e transformar seu dia a dia

Se você ainda não tem um dos dispositivos Echo, da Amazon, é bem provável que já tenha ouvido falar muito sobre deles (e muito bem!). Integrados à famosa assistente virtual Alexa, eles possuem uma infinidade de funcionalidades acionadas a partir de comandos de voz - e, por isso, facilitam demais todas as tarefas do seu dia a dia.

Veja 7 motivos para comprar agora seu Alexa Echo:

Peça músicas

Use sua voz para pedir qualquer música, de qualquer artista ou gênero, que a Alexa começa a tocá-la instantaneamente. As canções podem estar nos catálogos de apps como Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer, entre outros.

Pergunte sobre notícias ou clima

Mantenha-se informado a todo o momento, apenas com um comando de voz. Você vai escutar as informações mais importantes do dia e as notícias urgentes, em destaque nos principais jornais, além de checar a temperatura do momento e a previsão para os próximos dias.

Controle seus dispositivos de Casa Inteligente

Umas das funções mais legais e importantes do Alexa Echo é a possibilidade de comandar vários dispositivos de sua casa, de onde estiver, por meio da integração com o sistema Casa Inteligente. Com ele, dá para acender luzes, ligar a cafeteira, trancar portar ou acessar câmeras de segurança, entre outras coisas, tudo usando apenas sua voz.

Conecte-se com quem quiser

Com o Alexa Echo, você pode fazer chamadas de vídeo ou voz com amigos e familiares. Também é possível realizar anúncios para todas as pessoas de sua casa, por meio do sistema Drop In.

Pergunte o que quiser

Tem alguma dúvida sobre qualquer coisa que seja? A Alexa consegue a resposta para você. Pergunte sobre fatos históricos, curiosidades, personalidades, resultados dos últimos jogos de futebol, datas importantes, horário de funcionamento de restaurantes e muito mais.

Não perca compromissos

Sincronize seu calendário ao Echo, crie compromissos ou lembretes e seja avisado com antecedência sobre todas as suas atividades programadas.

Aproveite as Skills

Espécie de aplicativos para o Alexa Echo, as Skills criam diversas novas funcionalidades para o dia a dia, como a possibilidade de curtir jogos, como o Show do Milhão, ou ainda pedir um Uber ou comida pelo iFood.

O Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.