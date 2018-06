Ações da Dropbox saltam 36% na estreia, levando valor de mercado da empresa a US$ 12,5 bi

NOVA YORK - A Dropbox desafiou um dia em que o mercado acionário enfrentou forte queda, em meio a um cenário perigoso para as empresas de tecnologia, precificando sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) acima das expectativas.

As ações da companhia fecharam em alta de 35,62%, para US$ 28,48, bem acima do já elevado preço inicial de US$ 21, desafiando a queda de mais de 4% das bolsas na semana. Na quinta-feira, 22, assim que o mercado de ações fechou em queda, a equipe executiva da Dropbox, jutno aos bancos Goldman Sachs e JPMorgan, se reuniu na sede do Goldman em Manhattan para definir os termos da oferta.

Como o acordo gerou juros muito superiores aos 36 milhões de ações oferecidas, os executivos da Dropbox não estavam muito preocupados com as oscilações do mercado. Com base em seu preço de fechamento nesta sexta-feira, a empresa de armazenamento de dados e colaboração, negociada na Nasdaq com o símbolo DBX, tem aproximadamente US$ 12,5 bilhões em valor de mercado.

O IPO arrecadou US$ 756 milhões para a Dropbox, além de US$ 100 milhões que a Salesforce.com investiu na empresa por meio de investimentos privados antes da listagem.