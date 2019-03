Ações de empresas de educação caem após Bolsonaro defender Lava Jato no setor

Na lista das principais quedas do Ibovespa nesta quarta-feira, 6, aparecem as ações Kroton ON, com recuo de 2,67%, e Estácio ON, em queda de 2,55% por volta das 15h30. Fora do índice, Ser Educacional ON tinha queda de 1,42% e Anima Educação ON recuava 1,53%. A desvalorização de empresas ligadas ao setor educativo ocorre após o presidente Jair Bolsonaro defender a "Lava Jato da Educação" na segunda-feira, emenda de feriado, em seu perfil do Twitter.

"Há algo de muito errado acontecendo: as prioridades a serem ensinadas e os recursos aplicados. Para investigar isso, o Ministério da Educação junto com o Ministério da Justiça, Polícia Federal, Advocacia e Controladoria Geral da União criaram a Lava Jato da Educação", disse o presidente.

Segundo Bolsonaro, os dados iniciais da investigação revelam "indícios muito fortes" de que a máquina está sendo usada para a manutenção de "algo que não interessa ao Brasil".

Ele ainda completou que sabe que isso pode acarretar greves e movimentos coordenados, "prejudicando o brasileiro". No mesmo horário, o Ibovespa tinha queda de cerca de 0,6%, aos 94 mil pontos.