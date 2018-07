Ações do setor financeiro têm alta e fazem Bolsa subir nesta quinta-feira

Por volta das 14h15, o Ibovespa, principal índice de ações do País, se mantinha em alta de 0,64%, aos 79.637,62 pontos, com destaque para os papéis do setor financeiro, que sobem na esteira do bom balanço divulgado pelo Santander. Ainda entre as blue chips, Petrobrás subia levemente enquanto as ações da Vale oscilavam perto da estabilidade.

Ao mesmo tempo, o dólar recuava 0,89% em relação ao real, cotado a R$ 3,7112, movimento que acompanha a tendência de queda da moeda americana ante outras divisas.

Em alta desde a abertura, o Ibovespa chegou a tocar o nível dos 80 mil pontos. As ações dos bancos sobem em bloco neste pregão. As units do Santander têm a maior alta entre as principais instituições, com ganho de 5,11%, a R$ 35,79. Também estão no campo positivo Bradesco ON (2,43%, a FR$ 28,69), Bradesco PN (2,11%, a R$ 31,45), Itaú PN (2,07%, a R$ 46,39) e Banco do Brasil ON (1,24%, a R$ 33,45).

As ações do Santander são impulsionadas pelo balanço. O banco foi primeiro a divulgar os resultados entre as grandes instituições. O lucro líquido no conceito gerencial, que não exclui o ágio de aquisições, foi de R$ 3,025 bilhões no segundo trimestre. o BTG Pactual disse que os números, no geral, são fortes em praticamente todos as linhas.

Dólar em queda

Na mínima do dia, o dólar chegou a marcar R$ 3,69, em queda de 1,22%. "A desvalorização do dólar resulta de um conjunto de fatores. Um deles é a ausência de notícias negativas", complementa a estrategista do banco Ourinvest, Fernanda Consorte. Na cena externa, ela observa que o noticiário desta quarta-feira não trouxe nenhuma surpresa negativa ou que elevasse a já tensa relação entre gigantes do comércio global.

Ao contrário disso, o noticiário dos últimos dias tem como destaque uma série de iniciativas a favor do livre comércio, como ressaltou Fernanda. Ela citou a aproximação da União Europeia com o Japão, o tom da reunião do G-20 no fim de semana passado, o fórum que reúne representantes dos Brics na África do Sul, entre outros. "O mundo está tentando se unir contra a guerra comercial", afirmou Fernanda.

Esse contexto mais positivo não significa, entretanto, que a tendência para o dólar passa a ser de baixa, especialmente diante da corrida presidencial no Brasil, que segue aberta e traz, dizem os analistas de forma unânime, muita volatilidade aos preços dos ativos no Brasil. "A campanha eleitoral começando para valer em agosto, a volta do recesso [do Congresso], a publicação de novas pesquisas eleitorais irão adicionar mais volatilidade no mercado", afirmou Fernanda.