Amazon lança loja de compras internacionais com produtos que são tendência no mundo

Quem acessar o site da Amazon no Brasil agora vai poder adquirir milhares de produtos na nova Loja de Compras Internacionais. Ou seja, todos aqueles itens queridinhos dos consumidores, que vêm de fora do país, incluindo eletrônicos, livros, itens de casa e de moda, ficam ainda mais fáceis de serem comprados por aqui.

São dezenas de categorias disponíveis. Além das já citadas, também há opções relacionadas a esporte, música, informática, pet shop e beleza.

Acesse a Loja de Compras Internacionais

Dentre as facilidades na hora de comprar, podemos citar o fato de pagar tudo em reais, com boleto bancário ou cartão de crédito em até 10 vezes sem juros. A garantia é toda da Amazon, então, caso haja algum problema, é possível pedir a devolução do item ou o reembolso - o Atendimento ao Cliente é todo feito em português. É possível, ainda, acompanhar o status de sua compra e fazer o rastreio rápido e fácil na área Seus Pedidos do site, sabendo, assim, quando será entregue.

Ficou interessado? Confira, abaixo, alguns dos produtos que estão à disposição na nova Loja de Compras Internacionais.

