Amazon ultrapassa Google em valor de mercado e é a segunda maior empresa dos EUA

As ações da Amazon apresentam alta superior a 1% neste início de tarde em Nova York, o que impulsiona o valor de mercado da gigante do comércio eletrônico. Com isso, a Amazon ultrapassa, no pregão diário, o valor de mercado da Alphabet, a controladora do Google, e se torna a segunda maior empresa dos Estados Unidos. As ações do Google caem mais de 0,5%.

As duas empresas têm valor de mercado aproximado de US$ 763 bilhões. Apesar disso, a Apple continua a ser, de longe, a maior empresa americana com maior valor de mercado, de cerca de US$ 890 bilhões. Às 13h12 (de Brasília), a ação da Apple subia 0,33%, a da Amazon ganhava 1,69% e a da Alphabet perdia 0,60%.

+ Amazon lança cartão de débito pré-pago no México