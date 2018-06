Analistas buscam papéis que ainda ofereçam potencial de alta

Depois do rali da bolsa nos últimos meses, os analistas procuram ações que ainda possam oferecer potencial de ganhos, em sua maioria relacionadas à recuperação do mercado doméstico.

O Bradesco incluiu a construtora Tenda e a empresa de shopping centers BRMalls em sua carteira. Sobre a Tenda, a equipe de análise explicou que a ação confere maior potencial de valorização, na comparação com outros papéis do setor imobiliário.

A Planner recomendou a companhia do setor de educação Kroton. Os analistas da corretora acreditam que a queda da ação abriu uma boa oportunidade de compra. “O desempenho nos nove primeiros meses de 2017 mostrou que, mesmo com um cenário ainda desafiador, a empresa conseguiu sustentar bons resultados... A ação da Kroton encerrou janeiro, cotada a R$ 16,25 acumulando queda de 11,7%. O preço justo do papel é de R$ 20,0, o que significa uma valorização potencial de 23,1%”, explica o analista Mário Roberto Mariante.

O BB Investimentos indicou Petrobras, citando, entre os fatores para a recomendação, que a recente elevação no preço do petróleo deve afetar positivamente os resultados da estatal. Incluiu ainda no portfólio Usiminas e Via Varejo. A respeito da siderúrgica, dizem os analistas do banco que, com a retomada da economia brasileira, o consumo aparente de aço tende a melhorar. A expectativa é ainda de bons resultados da Usiminas referentes ao quarto trimestre do ano passado, que serão anunciados na próxima semana.

Já a Via Varejo deve ser beneficiada pela progressiva melhora da confiança do consumidor e do mercado de trabalho, que vem se traduzindo em alta nas vendas, diz relatório do BB Investimentos.

A XP recomendou Randon. “Os números mais recentes da empresa nos levam a acreditar que o balanço do último trimestre de 2017, ainda a ser publicado, foi bastante forte. Em novembro, a receita líquida apresentou expansão de 36,5% em relação ao mesmo mês de 2016, influenciada pela retomada da demanda e expansão de venda de caminhões no País”, justifica a equipe da corretora.

Os analistas da XP lembraram ainda que quase 90% das receitas da Randon são relacionadas ao mercado interno. Assim, a retomada da produção industrial local e a expectativa positiva para a safra agrícola são sinalizações de que os resultados da companhia devem seguir fortes.

A Energisa foi a escolha do time do Santander. “Em meados de dezembro, revisamos nossas expectativas para a Energisa, colocando-a como nossa preferência dentro do setor de energia elétrica em 2018”, diz relatório do banco.

A expectativa é que o bom momento das ações da companhia se mantenha com a retomada do volume de energia consumida, a contínua entrega de melhoras na gestão de custos, as novas oportunidades de fusões & aquisições e o patamar de preço atrativo.

Por fim, a Guide incluiu a empresa do ramo de seguros IRB Brasil Re na carteira. Além da perspectiva de resultados melhores no quarto trimestre, os analistas destacaram como pontos positivos a sólida estrutura acionária, a posição dominante no mercado de resseguros brasileiros, o forte desempenho no mercado de seguros nos últimos anos, e níveis confortáveis de liquidez e alavancagem financeira.