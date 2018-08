Após divulgação de pesquisas eleitorais, dólar avança e se aproxima de R$ 4

Após a divulgação de pesquisas eleitorais, os mercados locais seguem na defensiva, o que leva à continuidade da escalada do dólar. A consultoria Eurásia avalia que as sondagens já divulgadas indicam para o fortalecimento da polarização entre o PT e Jair Bolsonaro, com Geraldo Alckmin ainda patinando nas intenções de voto.

Às 9h57, o dólar à vista subia a R$ 3,9856, após ter fechado na véspera a R$ 3,9571 – a maior cotação desde 29 de fevereiro de 2016 (R$ 3,9984). Diante da persiste valorização hoje, investidores mostram cautela em meio à desconfiança e comentários de que o Banco Central pode intervir para conter a escalada da moeda. Em alta em sete das últimas oito sessões, o dólar acumulou ganho de 5,12% ante o real no período até ontem.

Mais cedo, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) informou que o Índice de Confiança da Indústria no Brasil (ICI) apurado na prévia da sondagem de agosto teve um recuo de 0,8 ponto em relação ao resultado fechado de julho, para 99,3 pontos. Se confirmado, o resultado será o mais baixo desde novembro de 2017.

O Índice da Situação Atual (ISA) recuou 2,4 pontos em agosto, para 96,6 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) subiu 0,8 ponto, para 101,9 pontos. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da indústria indicou uma estabilidade em relação ao patamar de julho, se mantendo em 75,7% na prévia de agosto.

Cenário externo

No exterior, o dólar recua ante seus pares principais e mostra sinais mistos frente divisas emergentes e ligadas a commodities, ainda em reação a críticas do presidente dos EUA, Donald Trump, à iniciativa do Federal Reserve (Fed) de apertar sua política monetária.

Em entrevista à Reuters, Trump afirmou não estar "emocionado" com os aumentos de juros do Fed, sugerindo que o BC dos EUA deveria suspender a normalização de sua política, enquanto ele implementa suas políticas protecionistas. "Nesse período de tempo, o Fed deveria me dar alguma ajuda", disse Trump. Para analistas do mercado esse tipo de comentário gera especulação de que a Casa Branca "poderia até mesmo tomar o rumo de uma intervenção cambial direta".

O Banco Central (PBoC) da China, por sua vez, informou que não irá usar sua moeda, o yuan, como arma na atual disputa comercial com os EUA. "A China não irá se engajar em desvalorização competitiva", disse Li Bo, chefe do departamento monetário do PBoC.

Uma delegação de nove autoridades de Pequim, liderada pelo vice-ministro de Comércio chinês, Wang Shouwen, irá se reunir amanhã e quinta-feira em Washington com um grupo de autoridades americanas, encabeçado pelo subsecretário do Tesouro americano, David Malpass, para retomar o diálogo comercial entre os dois países, segundo o The Wall Street Journal.

Fontes com conhecimento do assunto dizem que os EUA vão tentar persuadir os chineses a elevar o valor do yuan para níveis anteriores ao início do conflito comercial. Desde abril, o yuan acumula desvalorização de quase 10% em relação ao dólar, embora a moeda chinesa tenha se recuperado nas últimas sessões com a notícia sobre as iminentes discussões comerciais.