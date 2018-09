Após divulgação de pesquisas eleitorais, dólar sobe e opera perto de R$ 4,18

Os ativos brasileiros reagem negativamente aos resultados das pesquisas de intenção de votos de Datafolha e Ibope. O dólar operou acima dos R$ 4,17, em alta superior a 2%, na manhã desta terça-feira, 11. As pesquisas eleitorais contrariaram as expectativas de enfraquecimento da esquerda diante da maior exposição midiática e suposto fortalecimento de Jair Bolsonaro (PSL) após o ataque a facada em Juiz de Fora.

Às 11h40, o dólar à vista subia 2,31% aos R$ 4,1776. Nesse nível, a cotação supera o valor observado na última quarta-feira, 5, antes, portanto, da forte depreciação observada após o ataque a Bolsonaro. Já a Bolsa opera em baixa desde o início do pregão. Às 11h54, o Ibovespa, índice que reúne as principais ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, operava em baixa de 2,65%, na mínima do dia, aos 74.414,41 pontos.

Agentes do mercado mencionam o avanço de candidatos como Fernando Haddad (PT), ainda candidato a vice-presidente na chapa petista, e Ciro Gomes (PDT) como fatores que elevam a cautela do investidor. Eles também mencionam o crescimento da aversão a Bolsonaro, candidato de direita que teve aumento da rejeição maior que o de intenções de voto.

O sócio-gestor da Leme Investimentos, Paulo Petrassi, destacou o fato de o candidato Geraldo Alckmin (PSDB) avançar pouco nas intenções de voto. "A subida de 1 ponto do Alckmin foi boa, mas não empolga", diz Petrassi, referindo-se a resultado do Datafolha. O tucano é o candidato com mais tempo no horário eleitoral em rádio e TV da corrida presidencial, iniciado no dia 1.º de setembro.