Após sete dias de alta, dólar recua e opera abaixo de R$ 4,10

O dólar segue o mercado externo e opera em baixa de quase 1% ante o real nesta sexta-feira, 24, num movimento de correção após saltar mais de 6,69% em sete pregões consecutivos de alta. Às 9h25, o dólar à vista caía 0,57%, a R$ 4,0959. O dólar futuro de setembro recuava 0,41%, a R$ 4,1015. Na mínima desta manhã, a moeda chegou a cair a R$ 4,07. Na quinta-feira, a divisa dos Estados Unidos terminou a sessão a R$ 4,1203 no mercado à vista, com ganho de 1,45%.

Os investidores estavam na expectativa pelo discurso do chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, e sinais sobre os próximos passos de política monetária do banco central norte-americano.

"Estrategistas globais vislumbram a possibilidade de um discurso mais assertivo de Powell quanto a política monetária do Fed, especialmente após as críticas que tem recebido de Donald Trump nos últimos dias”, escreveu a Correparti Corretora.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em entrevista recente à Reuters, disse que não estava “animado” com Powell por causa dos aumentos de juros e que o Fed deveria ser mais expansionista e ajudar na atividade econômica.

O Fed já subiu os juros duas vezes neste ano e o mercado acredita que outras duas altas virão ainda, dentro do cenário de movimento gradual ressaltado pela própria autoridade monetária em meio à força que a maior economia vem mostrando e ações do governo para impulsioná-la ainda mais.

Por isso, o mercado estava totalmente voltado para o discurso de Powell nesta sexta-feira. O dirigente afirmou que os aumentos constantes da taxa de juros pelo Federal Reserve são a melhor maneira de proteger a recuperação econômica dos Estados Unidos e manter o crescimento do mercado de trabalho o mais forte possível e a inflação sob controle.

No exterior, o dólar caía ante uma cesta de moedas e também ante divisas de países emergentes, como os pesos chileno e mexicano.

Internamente, a cena política continuava sob os holofotes. Nova pesquisa semanal da corretora XP Investimentos divulgada mais cedo mostrou poucas mudanças na preferência do eleitorado, com oscilações dentro da margem de erro e o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) mantendo a liderança na disputa em cenário sem a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no páreo.

Nos últimos dias, as pesquisas içaram o dólar para acima de 4,10 reais depois que de mostrarem que o candidato preferido do mercado, Geraldo Alckmin (PSDB), seguia sem ganhar tração, e que o PT poderia ir para o segundo turno.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 4,8 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de setembro, no total de 5,255 bilhões de dólares. Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.