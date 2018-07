Aposta do mercado para alta de ações segue majoritária

O mercado mantém o otimismo e aposta no bom desempenho do Ibovespa nos próximos dias, mostra o Termômetro Broadcast Bolsa. No entanto, subiu levemente o porcentual do grupo que espera pela desvalorização do índice de ações. O levantamento aponta que, entre as 28 respostas coletadas, 75,00% esperam pela alta, 14,29%, pela estabilidade e 10,71% aguardam queda. O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa.

+ Dólar recua e é cotado a R$ 3,46; Bolsa fecha perto da estabilidade

A semana, que é interrompida na terça-feira pelo feriado de 1º de maio, tem no radar eventos de ordem político-jurídica, com a retomada do julgamento do foro privilegiado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Já existe na Corte maioria a favor da restrição do foro. As incertezas sobre o que pode vir de concreto no teor da delação que o ex-ministro Antonio Palocci assinou com a Polícia Federal também chamam a atenção. Além disso, deve ser apreciado, a partir de sexta-feira (4), em plenário virtual da Segunda Turma do STF, recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a sua prisão.

+ Volátil, dólar custa até R$ 3,98 para os turistas

Na economia, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulga dados sobre a produção industrial de março. O Banco Central publica nota de política fiscal com informações do setor público consolidado, que congrega as contas do Governo Central, Estados, municípios e suas respectivas empresas estatais. Ainda, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic) divulga o resultado balança comercial em abril.

Nos Estados Unidos, Federal Reserve (Fed, banco central) anuncia decisão de política monetária e o Departamento do Trabalho informa sobre empregos e salários.

O calendário traz ainda balanços, com destaque para resultados da Apple, no exterior, de Itaú Unibanco e BR Distribuidora, aqui.